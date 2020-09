Covid, italiani evitano negozi senza norme distanziamento: lo studio (Di lunedì 7 settembre 2020) Un italiano su tre evita i negozi che non rispettano le norme anti coronavirus sul distanziamento sociale. Questo afferma una ricerca di Roland DG. Una ricerca redatta da Roland DG su circa 2.500 consumatori si è occupato di analizzare l’impatto avuto dalle norme anti coronavirus sulla fiducia e il comportamento dei clienti. Quello che è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

reportrai3 : A oggi poco più di 5 milioni di italiani hanno scaricato l’app di contact tracing #Immuni. Funziona tramite Bluetoo… - AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - nzingaretti : Fermatevi #negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, f… - RapportoCoop : Come il #covid ha cambiato l'Italia e gli italiani? Quali nuovi comportamenti abbiamo acquisito? #rappcoop2020 dal… - PortavoceIsrael : RT @IsraelinItaly: Domani si terrà un #webinar organizzato da @ItalyinIsrael in cui massimi esperti italiani ???? e israeliani ???? presenteran… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid italiani Alcune evidenze e conseguenze del Coronavirus, secondo i medici italiani Paolo Diego L'Angiocola e Manuel Monti Il Sole 24 ORE Coronavirus, dopo la pandemia boom di domande per diventare infermieri

Ha fatto richiesta il 33% dei giovani che domani parteciperanno ai test di ammissione alle professioni sanitarie. Un risultato importante: oltre il 10% in più rispetto al 2019. Ma ancora insufficiente ...

La pedagogia di Papa Bergoglio

Già viene definita l’enciclica della post-pandemia. Ma non è così, perché la terza enciclica di Francesco spiegherà come prepararsi al tempo dopo il Covid-19, che ancora non è iniziato e grandi sono l ...

Ha fatto richiesta il 33% dei giovani che domani parteciperanno ai test di ammissione alle professioni sanitarie. Un risultato importante: oltre il 10% in più rispetto al 2019. Ma ancora insufficiente ...Già viene definita l’enciclica della post-pandemia. Ma non è così, perché la terza enciclica di Francesco spiegherà come prepararsi al tempo dopo il Covid-19, che ancora non è iniziato e grandi sono l ...