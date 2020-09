Covid, il presidente dell'associazione anestesisti: 'Allerta alta, il virus non si è indebolito' (Di lunedì 7 settembre 2020) A dichiarlo Alessandro Vergallo , presidente dell'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, AAROI-EMAC, a Tgcom24. Per essere pronti ad affrontare un'eventuale nuova emergenza, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il pre… - ricpuglisi : Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per… - msgelmini : Salgono sul palco con il Tricolore, ma fischiano il presidente Mattarella. La manifestazione di Roma è un insulto p… - FeliceOriano : RT @CesareSacchetti: '135mila morti. Punto.' Non solo il presidente del Consiglio ha instaurato una dittatura con l'aiuto di un'opposizione… - egopor : RT @CesareSacchetti: '135mila morti. Punto.' Non solo il presidente del Consiglio ha instaurato una dittatura con l'aiuto di un'opposizione… -