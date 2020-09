Covid, il bollettino di oggi: 1.108 nuovi casi e 12 morti in 24 ore (Di lunedì 7 settembre 2020) Covid bollettino 7 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.108 nuovi casi, in calo rispetto a ieri. oggi però sono stati effettuati poco più di 52mila tamponi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, fa sapere il Ministero della Salute, hanno contratto il virus 278.784 persone. oggi si contano 12 morti, un dato che porta il totale delle vittime a 35.553. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi in Italia sono 32.993, in 24 ore quindi ci sono 915 malati in più. Le persone in terapia intensiva sono 9 più di ieri, in totale sono 142. (In ... Leggi su urbanpost

