Covid, buone notizie a Bacoli: guarite mamma e figlia (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) – In tempo di Covid è importante evidenziare e gioire delle buone notizie, mettere da parte ansie e paure e, per un istante, rallegrarsi della guarigione da questo virus che si è impossessato della nostra quotidianità, rivoluzionandola. A Bacoli, nel napoletano, sono guarite una mamma e una bambina. A darne notizia è Josi Gerardo Della Ragione, sindaco della città che con un post pubblicato su Facebook mette al corrente i suoi concittadini di liete novelle. “Due cittadini di Bacoli che erano risultati positivi al coronavirus, hanno fatto un nuovo tampone: e adesso sono entrambi negativi. La notizia è particolarmente gradita perché si tratta di una ... Leggi su anteprima24

