Covid-19 non si ferma: la Spagna primo paese europeo a superare il mezzo milione di contagi (Di lunedì 7 settembre 2020) La situazione è brutta e la movida senza regole dell'estate ha dato un'altra mazzata: la Spagna è il primo paese europeo ad aver superato il mezzo milione di contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore, ...

