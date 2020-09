Covid-19, il disagio psichico si previene anche sui social (Di lunedì 7 settembre 2020) Parte una campagna “green” di avvicinamento alla Giornata della Salute Mentale prevista per il 10 ottobre. L’obiettivo è sfidare i tanti, troppi pregiudizi sulle patologie come la depressione e altre condizioni legate alla psiche. Il colore verde è il filo conduttore dell’iniziativa, dal titolo “Insieme per la salute mentale” che viaggerà sui social fino a “sgretolare” grazie all’informazione, lo stigma che ancora erroneamente accompagna questa situazione. Sul sito della campagna, oltre alle informazioni per partecipare, sarà presente anche il video di lancio dell’iniziativa di una madrina d’eccezione, la cantautrice Noemi. La pandemia ha “scatenato” i problemi I dati dicono che a causa della pandemia da Covid-19 il ... Leggi su dilei

I casi di Coronavirus alla Rap mettono a rischio la raccolta dei rifiuti in città. Si paventa infatti un rallentamento, se non addirittura il blocco, delle attività di recupero dell'immondizia, tenuto ...

La pandemia da Covid-19 sta avendo un grosso impatto sulla salute mentale: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibilmente correlati a Covid-19, a fronte ...

