Covid-19 di nuovo 'cattivo': aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 7 settembre 2020) Non è più il virus 'gentile' dell'estate ma sta tornando cattivo: In Italia ci sono 1.108 nuovi casi di coronavirus, in diminuzione rispetto ai 1.297 contagi di domenica, a fronte di 52.553 tamponi ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - fanpage : La vitamina D riduce il rischio di #Covid19, lo conferma un nuovo studio - Agenzia_Ansa : Porta aperte per scuole materne e nidi ma anche elementari e l'università Cà Foscari di Venezia. Al via le prime ap… - infoitsalute : Emilia Romagna e Covid. Donini scarta l’idea di un nuovo lockdown «Se necessario aumenteremo i controlli» - globalistIT : Covid-19 di nuovo 'cattivo': aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva -