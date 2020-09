Covid 19, Conte firma il dpcm fino al 7 ottobre: “ le nuove misure “ (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto sul Covid 19 valido fino al 7 ottobre: “Ecco le nuove misure”. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure precauzionali adottare per Contenere il numero dei contagi da Covid 19. Una firma arrivata … L'articolo Covid 19, Conte firma il dpcm fino al 7 ottobre: “ le nuove misure “ proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

VittorioSgarbi : #governodipataccari Quando il Governo Conte regalò guanti e camici alla Cina, ovvero il primo paese al mondo per la… - borghi_claudio : Voi vi stupite per il servilismo di Padellaro che di fronte alla castroneria di Conte sui morti per covid non lo ha… - LegaSalvini : COVID, I FAMILIARI DELLE VITTIME DI BERGAMO INCHIODANO CONTE: UMILIATI DAI VERBALI CTS - RaffaRa06692253 : RT @davidealgebris: Grafico semplice con Jobs creati o persi negli ultimi 50 anni. Renzi/ Gentiloni hanno miglior track record a 50 anni. C… - luisa_chiari : RT @RimmelD2020: #conte ha sbagliato il numero dei decessi da Covid all'intervista alla festa del #FattoQuotidiano. Potrà capitare un error… -