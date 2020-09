Covid-19, capo europeo Oms: “Gli asintomatici contagiano e vanno isolati” (Di lunedì 7 settembre 2020) Covid-19, dietrofront dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sugli asintomatici. Dopo quanto riferito nei mesi scorsi, questa volta ci pensa il capo europeo a rettificare il concetto. Gli asintomatici, contrariamente da quanto detto dall’Oms, contagiano eccome. A rettificare il concetto divulgato mesi fa dall’istituto ora è Hans Kluge, direttore della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità sezione Europa, … L'articolo Covid-19, capo europeo Oms: “Gli asintomatici contagiano e vanno isolati” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

