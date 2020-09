Covid 19, al Cardarelli positivi 30 pazienti e 6 sanitari: primario in terapia intensiva (Di lunedì 7 settembre 2020) All’ospedale Cardarelli di Napoli sono stati sospesi i ricoveri a causa dei troppi casi positivi di Covid 19. In queste ultime ore sono risultati positivi 30 pazienti e 6 sanitari tra cui il primario trasferito in terapia intensiva. I pazienti sono asintomatici ed erano stati ricoverati per motivi diversi. In pratica si tratta di sette … Leggi su 2anews

