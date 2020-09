Costa Deliziosa, “Crociera che tocca solo porti italiani grande opportunità” (Di lunedì 7 settembre 2020) Trieste, 7 set. (Adnkronos) – ‘è un momento storico ed emozionante. Rappresenta la reale ripartenza. Spero che i nostri ospiti possano godere di questa nuova esperienza e che noi possiamo raccogliere nuove opportunità”. A dirlo, a margine delle operazioni di imbarco dei quasi cinquecento passeggeri di Costa Deliziosa per la sua prima partenza da Trieste, è Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales di Costa Crociere. ‘Avere una crociera che tocca solo porti italiani è una grande opportunità a cui non avevamo pensato prima. Ma se fosse un prodotto straordinario per promuovere la nostra bella Italia e per tutti i crocieristi del mondo? Dobbiamo guardare, all’interno ... Leggi su calcioweb.eu

