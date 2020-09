Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con oltre 100mila followers in meno di un giorno (Di lunedì 7 settembre 2020) Pensate a chi, con tanta fatica, riesce a raggiungere i propri obiettivi – magari studiando, magari applicandosi duramente in quella che ritiene la propria idea vincente, magari investendo tempo e denari – e poi pensate al fatto che Angela Chianello, la signora resa famosa dall’ormai super citata intervista a LIVE Non è la D’Urso in cui esordisce con ‘Buongiorno da Mondello‘ e in cui vuole far sapere al mondo che Non ce n’è Coviddi, ha superato abbondantemente la soglia dei 100mila followers su Instagram in meno di 24 ore. LEGGI ANCHE > I ragazzi intervistati dal Tg1 nelle discoteche in Croazia: «Non ce n’è Coviddi» Profilo Instagram di Angela Chianello ha 100mila ... Leggi su giornalettismo

