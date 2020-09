Così è morto Willy Monteiro Duarte. Pestato perché voleva sedare una rissa (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo hanno massacrato di botte. Calci alla testa, allo stomaco, alla pancia e poi ancora pugni e schiaffi fino a farli esalare l'ultimo respiro. È morto così, a soli 21 anni, Willy Monteiro Duarte, un esile aiuto cuoco residente a Paliano in provincia di Frosinone che, nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, è stato assassinato da un gruppo di persone che sono poi fuggite sperando di farla franca. I carabinieri sono riusciti a identificare e arrestare, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, quattro giovani tra i 25 e i 28 anni, tutti residenti ad Artena: tra questi anche due fratelli, con la passione per il culturismo e con precedenti penali per rissa. Gli investigatori dell'Arma sono certi che tutti si sono accaniti sul ragazzino con una ferocia inaudita, ... Leggi su iltempo

