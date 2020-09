Cosa succede se mangiamo l’avocado tutti i giorni: tutti i benefici, come consumarlo e tante curiosità (Di lunedì 7 settembre 2020) come ben noto, per il benessere generale dell’organismo, è fondamentale consumare 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. Ogni frutto e ogni tipo di verdura ha però delle caratteristiche peculiari e il consumo giornaliero può apportare numerosi effetti positivi al nostro stato di salute. Prendiamo ad esempio l’avocado: è ricco di vitamine K, B9 e A, magnesio, potassio, oltre che antiossidanti e acidi grassi monoinsaturi. Elimina le tossine in eccesso nell’organismo, migliora l’apparato digerente e dona una sensazione di sazietà duratura, soprattutto grazie al suo alto contenuto di fibre alimentari. Essendo ricco di vitamina E, inoltre, combatte i danni dovuti ai radicali liberi e l’invecchiamento della pelle. Un ottimo alimento dunque per rimediare alle carenze di magnesio e potassio, e ... Leggi su meteoweb.eu

Eurosport_IT : 'É la prima volta che mi succede una cosa del genere in carriera e voi decidete di sbattermi fuori?' ?? Novak Djoko… - fanpage : Ritorno a scuola Parla il Ministro #Azzolina #7settembre - mecna : Mi succede spesso di cliccare in alto sullo schermo per fare una cosa e in quel millisecondo intercettare e quindi… - Monia_Podda : @SirDistruggere Vedi cosa succede quando una non vuole essere un buco per i Neanderthal?che la legge del taglione è… - FrancescoC15 : RT @isabellaisola3: Ecco cosa succede quando incontri tra tanti giornalai un vero giornalista. Luigi Abbate incalza #DiMaio 'Le faccio pel… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Scuola, cosa succede in caso di contagio in classe. Azzolina: “Il rischio zero non esiste” Fanpage.it Michelle Obama e i segreti di coppia: "Tinder non è la via di accesso a una relazione stabile"

Dialogando con il popolare presentatore televisivo Conan O'Brien, Michelle Obama passa in rassegna il concetto di matrimonio e come questo diventi una forma di forza e una prospettiva aperta durante g ...

Guardate dove sta già arrivando l’INVERNO! Attese bufere di NEVE

Ovviamente stiamo parlando degli USA, in particolare dello Stato del Colorado che in questo inizio di settimana passerà letteralmente dalla calda estate al clima invernale e addirittura alla neve! In ...

Dialogando con il popolare presentatore televisivo Conan O'Brien, Michelle Obama passa in rassegna il concetto di matrimonio e come questo diventi una forma di forza e una prospettiva aperta durante g ...Ovviamente stiamo parlando degli USA, in particolare dello Stato del Colorado che in questo inizio di settimana passerà letteralmente dalla calda estate al clima invernale e addirittura alla neve! In ...