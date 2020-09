Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 7° settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 1108 i nuovi casi da Covid-19 in Italia, un trend leggermente in discesa rispetto a ieri. Lo rivela l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Ma come leggere questi dati? Ecco cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati pubblicati dal ministero. cosa c’è di positivo Tra le buone notizie c’è il calo dei numeri in Lombardia e Veneto, le Regioni che sono state più colpite dalla prima ondata di Covid-19. Entrambe fanno registrare un calo dei contagi: con rispettivamente 109 nuovi positivi (Lombardia) e 69 nuove positività (Veneto). L’unica Regione che non fa registrare casi oggi è invece la Valle ... Leggi su giornalettismo

Corriere : De Benedetti: «Io duro su Berlusconi? No. Ha corrotto un giudice, cosa c’è di peggio?» - borghi_claudio : @fdgItaAu @repubblica Scusa eh, senza rancore, ma quelli che arrivano col ditino dicendo 'beh cosa c'è di strano ba… - NicolaPorro : La voce del verbo “tagliare” è ormai l'emblema dei #5stelle. Ma c'è una cosa che non riusciranno a tagliare mai...… - creatures_mag : RT @SMaurizi: 1. vorrei chiarire una cosa, visto @corriere stamani scrive del caso: NON ci sono mai state 2 accuse di stupro in Svezia.C'è… - lucianoriccard9 : RT @intuslegens: Gli ignoranti non capiscono che essere «asintomatici» significa essere perfettamente sani. Che il 95% dei casi #COVID19 so… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Baldassarre: «Il referendum è stato caricato di una valenza politica, comunque io voterò sì» Panorama