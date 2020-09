Coronavirus, Zangrillo ottimista: le condizioni di Berlusconi sono «in via di miglioramento» (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembreDall’Ospedale San Raffaele di Milano arrivano timide notizie positive sulle condizioni di Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato: «È in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata», spiega oggi il suo medico, Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, nel bollettino diramato dall’ospedale. Il quadro clinico complessivo «appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi», si legge ancora. Il leader di Forza Italia – che compirà 84 anni il prossimo 29 settembre – ha ... Leggi su open.online

fanpage : Sgarbi: “Se Zangrillo cambia idea e Berlusconi peggiora, allora ho sottovalutato il coronavirus” - SkyTG24 : Berlusconi ricoverato, Zangrillo: 'Decorso regolare, la fase è delicata' - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - il_Conte78 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Berlusconi sul suo coronavirus: “Ne uscirò, ho una prostata d’acciaio” - LEGGI L'ARTICOLO di @Randomante http… - VperViola : #Zangrillo: 'Quadro in miglioramento'. Parla di quello in soffitta. #Berlusconi #coronavirus -