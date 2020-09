Coronavirus, vacanza regalo sulla Costa degli Etruschi per i sanitari ospedale di Bergamo (Di lunedì 7 settembre 2020) Bergamo, 7 settembre 2020 - Una settimana di meritato relax al mare dopo mesi difficili e dolorosi nella lotta contro il Coronavirus per oltre 50 operatori sanitari dell'ospedale Giovanni XXIII di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vacanza Coronavirus, vacanza regalo sulla Costa degli Etruschi per i sanitari ospedale di Bergamo IL GIORNO Volotea a pieno carico nonostante l'emergenza Covid

CAGLIARI. Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, nonostante un’estate caratterizzata da incertezze e cautela per il settore, ...

Coronavirus, altri 3 positivi a Quarto: il numero dei contagiati sale a 13

QUARTO – Altri tre cittadini di Quarto sono risultati positivi al Covid-19. Il numero dei contagiati sale a 13 persone. Si tratta principalmente di persone rientrate dalle vacanze. «Invito ancora una ...

