Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 1.108 nuovi casi e altre 12 vittime. Tamponi ancora in calo (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 7 settembre sulla base di 52.553 Tamponi elaborati (in calo rispetto ai giorni scorsi) l'aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto il Lazio con 159, poi l'Emilia Romagna 132 e la Lombardia con 109. Molto alto il rapporto positivi/Tamponi: 2,10% (ieri 1,68%)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus-Italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-7-settembre Il Sole 24 ORE Coronavirus: In Sicilia +49, in Italia sono 1.108

Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri e addirittura con meno tamponi: 2.333 contro i 2700. Tra i positivi, 15 sono migranti all’interno ...

Coronavirus:calano ancora contagi,ma pochi tamponi. 12 morti

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297), secondo i dati del ministero della Salute.

