Coronavirus Spezia, mascherine gratis per le strutture ricettive (Di lunedì 7 settembre 2020) La mascherine gratis alle strutture ricettive. Tutto questo per garantire una maggiore tutela sanitaria ai residenti e ai turisti ospiti in questi giorni alla Spezia, e vista l'ordinanza firmata dal ... Leggi su lanazione

La Spezia, 7 settembre 2020 - Ventuno casi il 4 settembre, 45 il 5 settembre, 80 il 6 settembre: aumento netto dei casi di coronavirus alla Spezia. Negli ultimi giorni le autorità hanno dovuto fare fr ...

Genova, 7 set. (askanews) - A La Spezia, dove negli ultimi giorni si è registrato un forte incremento di casi di Covid-19, il sindaco Peracchini ha revocato l'ordinanza che permetteva intrattenimenti ...

