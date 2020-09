Coronavirus, sindaco vieta la musica nei locali notturni. Orlando: “Toti, meno dichiarazioni a effetto e più fatti”. Il governatore: “Sciacalli” (Di lunedì 7 settembre 2020) La musica si ferma nei locali di La Spezia dopo che il sindaco, Pierluigi Peracchini, ha deciso di revocare “l’ordinanza che permette musica nei locali pubblici, dalle 18 alle 22, fino a quando la situazione non sarà normalizzata”. Una scelta arrivata al termine di un vertice in Prefettura convocato dopo la comparsa di un nuovo focolaio nella città ligure: “Monitoriamo la situazione giorno per giorno – ha aggiunto il primo cittadino – Avremo bisogno di una settimana, dieci giorni, per vedere gli effetti dell’ordinanza regionale” che impone l’utilizzo delle mascherine nei luoghi pubblici. Il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, attacca il governatore Giovanni Toti: “Segnalo che in città ... Leggi su ilfattoquotidiano

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - CitizenPost : #Coronavirus: sindaco e vice sindaco di #Oristano sono risultati negativi al tampone - carlacasu : #Coronavirus: sindaco e vice sindaco di #Oristano sono risultati negativi al tampone - sassaripost : #Coronavirus: sindaco e vice sindaco di #Oristano sono risultati negativi al tampone - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, tre nuovi positivi ad Afragola. Il sindaco: 'Rientri da fuori regione' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus: sindaco, due nuovi positivi a Iglesias Agenzia ANSA Coronavirus, rinviata la ripresa delle attività delle scuole paritarie a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Coronavirus, nuove misure di prevenzione sul territorio di Monte di Procida. Con l’ordinanza sindacale numero 29 del 5 settembre 2020, con decorrenza immediata e fino a nuove dispos ...

Di Maio ad Erchie, Macina (M5S): “Tagliamo 345 poltrone e rendiamo le Camere più snelle e funzionali”

Erchie, 6 settembre 2020 – “Il sì alla riduzione del numero dei parlamentari è un’occasione storica per avviare un processo di riforme che snellirà e migliorerà l’attività del nostro Parlamento, porta ...

MONTE DI PROCIDA – Coronavirus, nuove misure di prevenzione sul territorio di Monte di Procida. Con l’ordinanza sindacale numero 29 del 5 settembre 2020, con decorrenza immediata e fino a nuove dispos ...Erchie, 6 settembre 2020 – “Il sì alla riduzione del numero dei parlamentari è un’occasione storica per avviare un processo di riforme che snellirà e migliorerà l’attività del nostro Parlamento, porta ...