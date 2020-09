Coronavirus, si torna ai numeri di maggio: a Forlì quattro ricoverati in terapia intensiva, oltre 200 contagiati (Di lunedì 7 settembre 2020) Crescono le persone positive al covid-19 ricoverate all'ospedale 'Morgagni-Pierantoni' di Forlì. Sono infatti otto, quattro delle quali nel reparto di terapia intensiva. Sono invece 203 i contagiati ... Leggi su forlitoday

Vo’ Euganeo, il comune padovano che il 21 febbraio ha registrato il primo morto per Covid-19 e che per primo in Veneto è entrato in lockdown, ha riaperto le porte ai bambini della scuola per l’infanzi ...Dopo il lockdown scatta la prima campanella per per 91.797 alunni dell'Alto Adige e per 19 bimbi della materna di Vo' Euganeo, dove il 21 febbraio scorso è stato registrato il primo decesso per corona ...