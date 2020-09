Coronavirus, record in Campania: 218 nuovi casi su 4.262 tamponi. 7 in terapia intensiva (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 218 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania, dato che rende la Campania la regione con il maggior incremento di casi totali rispetto a ieri. Il totale dei casi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 8.128. Sono 4.262 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei tamponi che diventa 459.140. Non si registrano nuovi decessi legati al Coronavirus: il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza resta 448. Sono 12 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.490. Sono 3.190 le persone attualmente positive in Campania, 2.960 ... Leggi su ildenaro

