Coronavirus, oggi riaprono alcune scuole in Italia: ma in Calabria due istituti hanno già chiuso (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, oggi riaprono alcune scuole: in Calabria due hanno già chiuso A una settimana esatta dalla riapertura delle scuole, la giornata di oggi acquisisce un'importanza particolare per capire come può evolversi la convivenza con il Coronavirus anche tra i banchi. Da stamattina, infatti, sono già tornati a scuola gli studenti di Bolzano e provincia, oltre che quelli delle scuole materne in tutta la Lombardia e nelle regioni del Nord. Ma se alcuni istituti riaprono già i battenti, anche con anticipo rispetto al resto d'Italia, ce ne sono altri che invece sono già stati costretti a ...

