Coronavirus, oggi in Italia 12 morti e 1.108 nuovi casi ma aumenta la percentuale dei positivi sui tamponi. Campania e Lazio le Regioni con più contagiati [DATI] (Di lunedì 7 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 12 morti, 223 guariti e 1.108 nuovi casi su 52.553 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,10% dei tamponi effettuati, una percentuale nettamente superiore rispetto a quella dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (218), Lazio (159), Emilia Romagna (132), Lombardia (109), Toscana (85) e Veneto (69). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 278.784 casi ... Leggi su meteoweb.eu

