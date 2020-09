Coronavirus, nuovo test rapido: in 15 minuti la diagnosi (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) – Nuove armi per individuare un’infezione da Sars-Cov-2: si tratta di un nuovo test antigenico rapido – autorizzato per l’uso da parte di operatori sanitari – che non richiede strumentazione e fornisce risultati in soli 15 minuti. Abbott annuncia di aver ricevuto il marchio Ce per Panbio* Covid-19 Ag Rapid test Device per rilevare il virus Sars-CoV-2 nelle persone sospettate di aver contratto Covid-19. Il nuovo test è “un’opzione per lo screening di Covid-19 affidabile, economico, portatile e modulare”, si legge in una nota dell’azienda, e “può anche essere uno strumento molto utile per supportare strategie di salute pubblica, come il tracciamento dei contatti ... Leggi su calcioweb.eu

