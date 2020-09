Coronavirus, nuovi contagi nel PSG: anche Mbappé positivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Nuova tegola in casa Paris Saint-Germain: dopo Neymar, anche Kylian Mbappé risulta positivo al Coronavirus. Il giocatore, oggi, si è sottoposto a un test da parte dell'Uefa che ha evidenziato la non negatività al Covid-19. Di conseguenza, niente ritiro con la selezione francese, impegnata nella sfida contro la Croazia, seguendo l'esempio del portiere Mandanda, anch'esso positivo. Sabato Mbappé era stato protagonista decidendo il match contro la Svezia.ISOLAMENTOAttualmente il giocatore del PSG si trova in isolamento. L'attaccante francese, asintomatico, trascorrerà la sua quarantena. Per il club francese dovrà affrontare un inizio di stagione assai complesso: infatti, oltre a Mbappé dovrà fare i conti con le assenze di ben sette giocatori, compresi Mauro Icardi, ... Leggi su itasportpress

Spaventa l'aumento dei contagi ma dal governo rassicurano: non ci sarà un nuovo lockdown. A sostenerlo il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, intervenendo al programma Radio anch’io su Rai Radio ...

Coronavirus, nuovo Dpcm: tamponi e quarantena. Ecco le regole per riunire le coppie internazionali

Cronaca - Entra in vigore il nuovo decreto che permette l'arrivo in Italia anche chi risiede in un Paese per cui è vietato l'ingresso a patto di dimostrare «una stabile relazione affettiva». Bisognerà ...

