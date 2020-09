Coronavirus nel mondo, picco di nuove infezioni: preoccupa l’India (Di lunedì 7 settembre 2020) Salgono i casi di Coronavirus nel mondo. Il nuovo picco ha raggiunto quota 27 milioni con l’India come secondo paese più colpito. Gli Stati Uniti ancora in testa per numero di contagi, scende al terzo posto il Brasile La corsa del Coronavirus non si arresta. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, sono 27 milioni i casi totali e 883mila le vittime. L’India si attesta essere il secondo paese focolaio, dopo il Brasile. Gli Stati Uniti sono ancora il paese più colpito. preoccupa l’India che ha raggiunto quota 4.204.613 casi accertati che scavalca il Brasile e viene ad essere il secondo paese per contagio, non supera tuttavia il numero di decessi dello stato carioca (71mila contro i 126mila del Brasile). Boom Regno Unito, numero così mai da maggio La ... Leggi su zon

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - SkyTG24 : Coronavirus, nel nuovo Dpcm tamponi e divieti per rientri dai Paesi a rischio: la lista - Agenzia_Ansa : #Lorenzoni ricoverato in osservazione nel reparto malattie infettive Ha avuto un calo di pressione legato alla pre… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Nuovo #DPCM firmato dal #GOVERNO #CONTE. Ecco #COSA #CAMBIA nel concreto per l'ITALIA, il #VIDEO - Daffodi37351887 : RT @CarAlt62: Nessun paese può illudersi che la pandemia di Covid 19 sia finita. Il coronavirus si diffonde facilmente, può essere fatale p… -