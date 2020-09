Coronavirus nel mondo: oltre 27 milioni di contagi e 880.000 morti (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Paese al mondo più colpito restano gli Stati Uniti, con almeno 6,27 milioni di contagi e quasi 189 mila decessi. Segue il Brasile, con 4,13 milioni di casi e 126.650 morti Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 8.550 casi in #Francia in ultime 24 ore. I morti sono 12 - SkyTG24 : Coronavirus, nel nuovo Dpcm tamponi e divieti per rientri dai Paesi a rischio: la lista - Agenzia_Ansa : #Lorenzoni ricoverato in osservazione nel reparto malattie infettive Ha avuto un calo di pressione legato alla pre… - TommyBrain : Mori:Coronavirus: perché oggi è minacciata la stessa tenuta dell’ordine pubblico nel Paese. - IacobellisT : Mori:Coronavirus: perché oggi è minacciata la stessa tenuta dell’ordine pubblico nel Paese. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: più di 27 milioni di contagiati in tutto il pianeta. Preoccupa il Regno Unito la Repubblica Arturo Lorenzoni ricoverato in malattie infettive

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - "Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del Coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con v ...

"Stagione estiva ok Il bilancio è buono"

"A primavera – dicono – nell’incertezza generale, come Lega avevamo individuato nella sicurezza dei cittadini, grazie anche ad una provincia di Grosseto toccata marginalmente rispetto ad altre dal ...

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - "Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del Coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con v ..."A primavera – dicono – nell’incertezza generale, come Lega avevamo individuato nella sicurezza dei cittadini, grazie anche ad una provincia di Grosseto toccata marginalmente rispetto ad altre dal ...