Coronavirus nel Lazio, 159 nuovi casi (119 a Roma). Ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 159 su quasi 10 mila tamponi i casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Zero i decessi. Dei 159 nuovi casi, 119 sono a Roma. “Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 159 casi di questi 119 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro. Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido, attesi risultati entro la fine del mese” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 33 nuovi casi. Di questi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

