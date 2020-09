Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Se si guarda all’Europa, per l’Italia c’è un’ottima notizia, di cui andare orgogliosi” (Di lunedì 7 settembre 2020) “guardando i dati dell’ecdc (nella foto allegata) ovvero il centro europeo per il controllo delle malattie infettive, l’Italia è uno dei paesi europei che stanno meglio a livello di nuovi casi negli ultimi 14 giorni. Questa mi sembra un’ottima notizia, di cui andare orgogliosi“: è quanto si legge in un post su Facebook pubblicato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. “Anche oggi la percentuale di positivi sul totale di tamponi fatti rimane intorno all’1.5-2%. È Stabile da oltre 1 mese. I casi salgono come numero assoluto perché crescono i tamponi eseguiti, ma la percentuale resta stabile. Ci sono vari focolai in giro per il nostro paese che necessitano di particolare attenzione ... Leggi su meteoweb.eu

