Coronavirus, lieve calo dei contagi, ma i decessi sono 12. Boom di nuovi casi in Campania (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, contagi in lieve calo. Secondo il bollettino di oggi, reso noto dal ministero della Salute, sono 1108 i nuovi casi in Italia. Non solo. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 12 decessi, che portano il totale a 35.553. sono 142 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, dunque 9 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 52.553 tamponi: 9.271.810 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 32.993, cioè 915 più di ieri. Infine, sono stati registrati altri 223 guariti, che portano il totale a 210.238. Coronavirus, contagi in lieve ... Leggi su secoloditalia

