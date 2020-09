Coronavirus Latina e Provincia, 13 nuovi casi: ecco dove, la situazione aggiornata al 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 13 i nuovi casi positivi registrati nell’Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono tutti trattati a domicilio e così così distribuiti: Aprilia (3), Formia (2), Minturno (2), Latina (4), Sermoneta (1) e Spigno Saturnia (1). Non si registrano nuovi decessi. Nel bollettino odierno la Asl di Latina ricorda ai cittadini che – per agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e per ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi – è bene munirsi di ricetta dematerializzata. Questo ad eccezione di coloro che sono già stati contatti dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

