Coronavirus, la Svezia batte gli allarmisti: ora è tra i Paesi europei con meno casi (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – Come sta la “sciagurata” Svezia? Piuttosto bene, visto che “è passata dall’essere uno dei Paesi con il maggior numero di infezioni in Europa, a uno di quelli con il minore numero di casi, mentre molti altri Paesi hanno visto un aumento piuttosto drammatico”. A farlo presente è Anders Tegnell, epidemiologo di Stato e teorico della linea soft per contenere l’epidemia di Coronavirus. I dati pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), non lasciano spazi a dubbi: per la prima volta da marzo la Svezia ha un minor tasso di casi anche rispetto alle vicine Norvegia e Danimarca. Già, proprio quelle nazioni scandinave portate ad esempio per aver contenuto la ... Leggi su ilprimatonazionale

Corriere : In Svezia pochi casi di coronavirus «La nostra strategia funziona» - fattoquotidiano : Coronavirus, Svezia: “Oggi siamo uno dei Paesi con meno casi in Europa”. Ma ha il record di morti in Scandinavia - rrico_e : RT @IlPrimatoN: La rivincita della Svezia, che ora esulta: 'La nostra strategia è vincente' - igorlorenzo0 : RT @IlPrimatoN: La rivincita della Svezia, che ora esulta: 'La nostra strategia è vincente' - MonicaMofanta : RT @claudio_2022: Coronavirus, la Svezia batte gli allarmisti: ora è tra i Paesi europei con meno casi -