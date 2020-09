Coronavirus, India secondo paese al mondo per numero di casi: superato anche il Brasile (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – In India i casi confermati di Covid-19 hanno superato quota 4.200.000, con oltre 90.000 contagi riscontrati solo nelle ultime 24 ore. Il Paese ha superato in questo modo il Brasile ed e’ ora il secondo piu’ colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, dove sono stati confermati piu’ di 6 milioni di casi. L’India ha fatto registrare inoltre piu’ di 71.000 decessi per il nuovo coronavirus, il terzo dato assoluto al mondo. Leggi su dire

Ad oggi i casi positivi sono 4.204.613; i morti 71.642. In India la mortalità è dell'1,72%; in Brasile e Stati Uniti è del 3%; a livello mondiale la mortalità è del 3,2%. Il governo cerca di far ripre ...

