Coronavirus in Toscana: un morto a Livorno, oggi 7 settembre. E 85 nuovi contagi (Di lunedì 7 settembre 2020) Un morto e 85 contagi per Coronavirus, in Toscana, oggi 7 settembre (27 identificati in corso di tracciamento e 58 da attività di screening). 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 2 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 6 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni Leggi su firenzepost

