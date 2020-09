Coronavirus, in Lombardia raddoppiano i morti: +6 (ieri +3). Quasi dimezzati i nuovi contagi (+109), ma con 3mila tamponi in meno (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembre Il bollettino del 7 settembre Crolla il dato relativo ai nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia: sono 109, a fronte dei 198 di ieri. La diminuzione dei casi positivi, di cui 17 sono debolmente positivi e 10 rintracciati a seguito di test sierologici, è influenzata dal numero di tamponi che, come ogni lunedì, è contenuto: sono 9.088 i test analizzati, mentre il giorno precedente erano 12.117. Nelle ultime 24 ore sono morte 6 persone affette da Covid-19 (ieri erano 3), per un totale di decessi che raggiunge quota 16.886. Sono invece 76.818 i pazienti che hanno superato la malattia, di cui 75.489 guariti e 1.329 dimessi oggi. I ricoveri ordinari, il 7 ... Leggi su open.online

