Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 7 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 7 settembre Terzo giorno con meno casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.108 i positivi delle ultime 24 ore su 52.223 tamponi (domenica erano stati oltre 71mila). Il record dei contagi in Campania con 218 casi mentre zero positivi registrati nella Provincia di Bolzano e Valle d’Aosta. Continua ad aumentare la ... Leggi su newsmondo

