Coronavirus in Brasile: helicopter Bolsonaro (Di lunedì 7 settembre 2020) Bolsonaro risale nei sondaggi dopo la distribuzione di sussidi alla popolazione più povera. Ma il forte deficit da pandemia si dirige verso la scogliera del freno costituzionale alla spesa pubblica. Come finirà? A volte le tragedie producono impreviste conseguenze politiche. Accade quindi che il Brasile di Jair Bolsonaro, caricatura trumpiana in America Latina, scopra durante l'emergenza Covid (che egli tende a non considerare tale) che decine di milioni di suoi concittadini erano finiti (...) - Mondo / Brasile, , Bolsonaro Jair , Coronavirus Leggi su feedproxy.google

repubblica : Coronavirus, più di 27 milioni di casi. India secondo Paese al mondo più colpito: supera il Brasile [aggiornamento… - eziomauro : Coronavirus, più di 27 milioni di casi. India secondo Paese più colpito: supera il Brasile - Agenzia_Ansa : Il #Brasile ha registrato in 24 ore ulteriori 1.184 decessi e 46.934 nuovi contagi #ANSA #coronavirus - Francesco_Riz : RT @repubblica: Coronavirus, più di 27 milioni di casi. India secondo Paese più colpito: supera il Brasile [aggiornamento delle 09:21] http… - Francesco_Riz : RT @RaiNews: #coronavirus L'India supera il Brasile e diventa il secondo Paese dopo gli Stati Uniti con più casi di contagio. In Francia,'z… -