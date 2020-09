Coronavirus, il nuovo video di Briatore su Instagram: “Sto bene, spero che l’isolamento finisca presto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, Briatore su Instagram video “Ciao amici, follower, non sono spartito. Eccomi qua. Sto bene, e vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni”. Flavio Briatore torna su Instagram con un video messaggio per i fan dall’isolamento domiciliare nella residenza milanese dell’amica Daniela Santanchè, dove si trova da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero all’ospedale San Raffaele per la positività al Coronavirus. “Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato. Stiamo monitorando tutto quello che succede”. L’imprenditore 70enne ... Leggi su tpi

