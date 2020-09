Coronavirus, il ministro Manfredi: “Ricerca in fase avanzata, in primavera vaccinazione di massa” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – “L’Italia sta avendo un ruolo importantissimo nel campo dei vaccini ma anche dei nuovi farmaci. Questa pandemia si combatte da un lato con le vaccinazioni e dall’altro con cure che siano efficaci. La sperimentazione del vaccino di Oxford e’ molto avanti, e’ nella fase 3 che si concludera’ entro la fine di ottobre. Dopo la certificazione Ema, nel momento in cui il vaccino verra’ rilasciato l’Italia sara’ tra i paesi di testa e avra’ le prime dosi. Saranno destinate al personale maggiormente a rischio”. Da Napoli, intervenuto a una conferenza stampa nel Museo archeologico nazionale, il ministro dell’Universita’ e la Ricerca Gaetano Manfredi fa il punto sulla sperimentazione del candidato vaccino Oxford contro il nuovo coronavirus. Leggi su dire

