Coronavirus, il ministro Manfredi a Napoli: Il vaccino di Oxford è in fase avanzata. In Italia le prime dosi (Di lunedì 7 settembre 2020) “L’Italia sta avendo un ruolo importantissimo nel campo dei vaccini ma anche dei nuovi farmaci. Questa pandemia si combatte da un lato con le vaccinazioni e dall’altro con cure che siano efficaci. La sperimentazione del vaccino di Oxford è molto avanti, è nella fase 3 che si concluderà entro la fine di ottobre. Dopo la certificazione Ema, nel momento in cui il vaccino verrà rilasciato l’Italia sarà tra i paesi di testa e avrà le prime dosi. Saranno destinate al personale maggiormente a rischio”. Da Napoli, intervenuto a una conferenza stampa nel Museo archeologico nazionale, il ministro dell’Università e la Ricerca Gaetano ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il vi… - GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - SenatoStampa : #Coronavirus. In Aula, comunicazioni Ministro della salute @robersperanza su contenuto provvedimenti attuazione mis… - romi_andrio : RT @jeperego: #Slovacchia. La commissione #coronavirus del governo slovacco è in quarantena perché un membro è risultato positivo al #COVI… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Appello del ministro della Salute Roberto Speranza: 'I giovani ci aiutino, Il rischio che possano trasmettere il virus ai… -