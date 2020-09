Coronavirus, il bollettino delle 18: più di mille i nuovi contagiati e 12 decessi (Di lunedì 7 settembre 2020) La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 52. Leggi su tuttonapoli

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 6 settembre: 1297 nuovi casi, 7 le vittime. Tamponi in calo [a cura di GIOVANNI… - SkyTG24 : #Berlusconi, il nuovo #bollettino: 'Quadro in miglioramento'. Contagiata anche la figlia Marina. Tutti gli aggiorna… - ilriformista : Bollettino #Coronavirus, 1108 nuovi casi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - tempostretto : Un nuovo articolo: (Calabria. Coronavirus, leggero calo dei contagi. Il bollettino) è stato pubblicato su: Tempo St… - FoggiaCittaAper : Covid-19 / Altri 14 nuovi pazienti positivi in Provincia di #Foggia, c'è anche un decesso - Il bollettino del… -