Coronavirus, il bollettino del 7 settembre: risalgono i casi in Sicilia (+49). In Italia contagi in calo (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 49 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 12 in più rispetto alla giornata di ieri. Quindici positivi sono migranti all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Attualmente... Leggi su feedpress.me

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 6 settembre: 1297 nuovi casi, 7 le vittime. Tamponi in calo [a cura di GIOVANNI… - SkyTG24 : #Berlusconi, il nuovo #bollettino: 'Quadro in miglioramento'. Contagiata anche la figlia Marina. Tutti gli aggiorna… - ilriformista : Bollettino #Coronavirus, 1108 nuovi casi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - Notiziedi_it : Coronavirus, aumentano i decessi: +12 (ieri +7). Calano i contagi ma con oltre 20mila tamponi in meno: +1.108 (ieri… - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati di oggi #Coronavirus #Covid19 del ministero della salute -