Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 7 settembre 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 1108 nuovi casi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 278.784. Gli attualmente positivi si attestano invece ad un totale di casi pari a 32.993. I guariti di oggi sono 223, per un totale di 210.238. Purtroppo, si registrano anche altre 12 nuove morti che portano il totale dei decessi a quota 35.491. Aumentano di ben 9 unità i ricoveri in terapia intensiva che si attestano a quota 142. Si registra ancora ... Leggi su zon

