Coronavirus: Huawei Italia al lavoro per realizzare la diagnosi attraverso la voce (Di lunedì 7 settembre 2020) Huawei Italia, in collaborazione con Voicewise, ha avviato lo sviluppo di un progetto di intelligenza artificiale per diagnosticare il Coronavirus attraverso dei biomarcatori della voce. L’obiettivo è riuscire a riconoscere precocemente i casi di infezione, calcolandone anche il livello di gravità. Il progetto di Huawei Italia e Voicewise Il progetto nasce dalla collaborazione fra il colosso tecnologico e Voicewise, start-up e spin-off dell’Università romana di Tor Vergata. Attualmente la sperimentazione clinica si sta svolgendo presto l’ospedale dei Castelli di Roma, il politecnico Fondazione San Matteo di Pavia e il parco tecnologico Technoscience di Latina. I ricercatori sono al lavoro per capire se ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Coronavirus: #Huawei Italia al lavoro per realizzare la diagnosi attraverso la voce - milanocovidfree : ?? 'Per il momento abbiamo effettuato 126 test per conto di 11 aziende. Puntiamo di arrivare a mille entro il rientr… - Frances25551623 : RT @SuperFiammetta: Non sono noti gli effetti su salute provocati da esposizione a #5G (incluso #coronavirus.Iran,x es.,non ha 5G),ma il da… - zuhura05 : RT @MaryamSenada: Coronavirus, cellulari sotto controllo: possibile capire dalla voce se infetti. Proprio così: Huawei e Voicewise, grazie… - Luciano06815942 : RT @MaryamSenada: Coronavirus, cellulari sotto controllo: possibile capire dalla voce se infetti. Proprio così: Huawei e Voicewise, grazie… -