Coronavirus, Grecia: quasi la metà degli abitanti rifiuterebbe il vaccino (Di lunedì 7 settembre 2020) Sebbene sia uno dei Paesi europei che meglio ha gestito la pandemia, in Grecia regna lo scetticismo. Un sondaggio ha rivelato che il 44% dei greci non si vaccinerebbe. Un piccolo paradosso quello greco, da una parte il Paese che meglio ha reagito alla pandemia, dall’altra il rifiuto di larga parte della popolazione ad una … L'articolo Coronavirus, Grecia: quasi la metà degli abitanti rifiuterebbe il vaccino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Coronavirus Lazio, fa il punto della situazione l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato: "Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 122 casi di questi 67 sono a Roma e un decess ...

(ANSA) - BOLZANO, 07 SET - In Alto Adige nelle ultime ore si è registrato un solo caso positivo da coronavirus, su 800 tamponi effettuati. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.144, delle quali ...

