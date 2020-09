Coronavirus, esplodono i casi in India: 90 mila in un giorno. In Australia vaccino gratuito per tutti da gennaio 2021: prenotati 85 milioni di dosi (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 settembre)India EPA/STR Un ragazzo Indiano si sottopone al tampone per il Coronavirus a New DelhiNuovo record giornaliero in India, dove sono stati registrati nelle ultime 24 ore 90.632 nuovi contagi. Si tratta del dato più alto mai registrato in un singolo Paese in un solo giorno, con il totale salito ora a 4,2 milioni di casi e 70.626 morti. Come riporta il Guardian, l’India ha il tasso di infezione da Coronavirus più rapido nel mondo. Secondo gli esperti, in pochi giorni può superare gli Stati Uniti al primo posto, stando ai dati della Johns Hopkins University. Lo prevede per esempio il virologo Shahid Jameel: «Dei tre principali Paesi – ... Leggi su open.online

