Coronavirus e rientro a scuola: l’Alto Adige apre l’anno post Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) L’anno scolastico post Coronavirus è stato inaugurato oggi dall’Alto Adige: sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati sui banchi di scuola dopo la pausa iniziata a marzo, sei mesi fa. Complessivamente gli iscritti fanno registrare quest’anno in Alto Adige un incremento di poco meno di 500 unità, derivanti dalla differenza tra i quasi 1.000 studenti in più registrati nelle scuole di lingua tedesca e gli oltre 400 in meno registrati nelle scuole di lingua italiana. Il ritorno a scuola comporta nuove sfide, a causa delle misure di sicurezza derivanti dalla necessità di prevenire lae diffusione del contagio. rientro in classe: DATE e modalità diverse da regione a regione e persino da ... Leggi su meteoweb.eu

coscienzavigile : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento di oggi: ??10.200 tamponi ??124 nuovi positivi, di cui 60 asintomatici da screening regionali ??5… - PantheonVerona : Restano 31 i casi di positività al coronavirus riscontrati nei viaggiatori di rientro dall'estero e dalla Sardegna.… - matteo_manuela : Poveri bimbi! Mia figlia 5 anni prima di addormentarsi il giorno prima del rientro a #scuola #materna:'prenderò si… - bizcommunityit : Coronavirus: in Campania 100 nuovi positivi, 21 con link di rientro - qui_finanza : Coronavirus, i pediatri avvisano: i tamponi potrebbero non bastare Il rientro a scuola coincide con l'inizio della… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rientro Rientro a scuola, arriva il referente Covid: ecco chi è, come viene scelto e di cosa si occuperà Il Fatto Quotidiano Coronavirus, oggi Conte firma il nuovo Dpcm: prorogate le misure già in vigore

Sarà firmato oggi dal premier Giuseppe Conte nuovo Dpcm che, di fatto, conferma le misure contenute nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto, in scadenza il 7 settemb ...

Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.297 nuovi casi, altri 7 morti

Roma, 6 settembre 2020 – Contagi in frenata, ma a fronte di un significativo calo dei tamponi. Dice questo, in estrema sintesi, il bollettino con i dati di oggi sull’epidemia di Coronavirus in Italia ...

Sarà firmato oggi dal premier Giuseppe Conte nuovo Dpcm che, di fatto, conferma le misure contenute nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto, in scadenza il 7 settemb ...Roma, 6 settembre 2020 – Contagi in frenata, ma a fronte di un significativo calo dei tamponi. Dice questo, in estrema sintesi, il bollettino con i dati di oggi sull’epidemia di Coronavirus in Italia ...