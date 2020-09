Coronavirus, da marzo 71 suicidi: l’allarme degli psichiatri (Di lunedì 7 settembre 2020) Ben 71 i suicidi correlati al Coronavirus da marzo ad oggi in Italia, questo è l’allarme lanciato dagli psichiatri: i dettagli Il Coronavirus, oltre i danni diretti, ne sta creando anche molti indiretti. Sono 71 infatti i suicidi legati alla pandemia da marzo ad oggi, altri 46 sono stati tentati ma non riusciti. Lo segnalano … L'articolo Coronavirus, da marzo 71 suicidi: l’allarme degli psichiatri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

