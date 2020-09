Coronavirus, calano ancora i contagi in Italia: oggi 1.108 nuovi positivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – calano ancora i contagi in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sul Coronavirus del ministero della Salute, da cui si evince che i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 1.108, a fronte dei 1.297 registrati ieri. oggi sono stati effettuati al contempo meno tamponi: 52.553, ieri ne erano stati fatti 76.865. Come al solito va evidenziato il legame tra tamponi e casi rilevati. I tamponi odierni sono la metà di quelli effettuati la scorsa settimana, quando erano stati superati i 100mila tamponi giornalieri. La gran parte dei positivi sono asintomatici o paucisintomatici ed è chiaro che più tamponi si fanno, più persone risultano positive al ... Leggi su ilprimatonazionale

